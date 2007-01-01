



В Лерике отключили электричество в мечети

2017 Январь 19 ( Четверг ) 17:42:56

В селе Зарикумаджо Лерикского района отключили подачу электроэнергии, сказал Радио “Аздалыг” житель села Гасанага Джаббаров. Он сообщил, что вчера, 18 января, подача электроэнергии в мечети прекращена.

«В мечети горят всего две лампочки. Кроме них, в здании не используется электрическое оборудование. Это село всего на 50-60 домов, и эти две лампочки сочли большой роскошью для села. Из управления пришли 5-6 человек, отключили свет и ушли. Лампочки также открутили», - сказал он, отметив, что жаловаться им некуда.

Говоря о долге, жители заявили, что счетчик в мечети не установлен. «Куда бы мы не звонили, никто не хочет слушать наши жалобы. В управлении электросети говорят, что их это не касается. Звоним в другое место, нас отправляют в третье».

Жители недовольны отключением электроэнергии в мечети. «Выступают по телевизору, хвалятся, что подают газ в грузинские церкви бесплатно, а двух лампочек в мечети для них жалко», - говорит Джаббаров, отмечая что село газифицировано. «Но в мечеть, однако, газ так и не проведен», - добавил он.

Получить информацию в Управлении электросети не удалось. -0-