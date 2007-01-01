



Руфата Сафарова заключили на семь суток в карцер

2017 Январь 19 ( Четверг ) 17:32:57

Бывший следователь Зардобской районной прокуратуры Руфат Сафаров заключен на семь суток в карцер в колонии номер 9, где отбывает наказание. Об этом Turan сообщил его адвокат Бахруз Байрамов.

Он считает, что на его подзащитного оказывается давление.

«Давление на Руфата Сафарова началось после апелляционного суда. Сначала к нему в СИЗО поместили рецидивиста, проведшего в тюрьмах 25 лет, который вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к Руфату. После перевода в колонию номер 9 с ним вместе поместили душевнобольного, который не давал спать Сафарову. Когда Руфат об этом сказал командиру отряда сотрудников колонии, тот оскорбил его. После этого Руфат написал руководству колонии жалобу на оскорбившего его сотрудника. Результатом стало то, что Руфата два дня назад заключили в карцер на семь суток якобы за нарушение дисциплины», - сказал Байрамов.

Он считает это решение незаконным.

Адвокат вместе с отцом Сафарова и главой общественного комитета защиты его прав Матлабом Муталлимли добиваются встречи с начальником колонии с целью устранения беззакония в отношении бывшего следователя.

* Руфат Сафаров был осужден в сентябре 2016 год к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, а до того его уволили из прокуратуры «за нарушение норм поведения». 22 декабря апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении Сафарова.

Его отец – бывший активист правящей партии Эльдар Сабироглу, который долгое время был членом парламента , а затем пресс-секретарем Министерства обороны, после увольнения стал критиковать главу президентской администрации Рамиза Мехтиева за бездарность, после чего и начались гонения на Руфата Сафарова. -06B-