



Легко быть стартапом в Азербайджане!

2017 Январь 19 ( Четверг ) 17:03:21

Центр Инноваций и Предпринимательства Barama начал сотрудничать с Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникации. 18 января состоялась встреча между руководством Центра и стартапами из Barama. На встрече приняли участие около 30 молодых стартапов. На встрече были обсуждены проекты в области информационных технологий, реализованных при помощи Центра Инноваций и Предпринимательства Barama и о портале azexport.az, функционирующем при центре. Руководитель порталаazexport.az, который был создан для поддержки развитию бизнеса в Азербайджане, Заур Гардашов рассказал стартапам о целях, технических возможностях и о способах включения новой информациив портал, а также ответил на интересующие их вопросы.

Руководитель Центра Инноваций и Предпринимательства Barama Имран Багиров напомнил оцелом ряде успешных проектов, реализованных в сфере стартапов со стороны государственных и частных организаций, и подчеркнул, что широкие экспортные возможности портала azexport.azсоздаютновые условия для включения в него товаров и услуг. Помимо этого, сотрудничество с порталом позволит улучшению инвестиционного климата в сфере ИКТ в нашей стране, появлению новых Интернет и ИТ проектов, и поможет в превращении инновационных идей в успешные бизнес проекты. Данный процесс, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для признания заслуг Азербайджанскоймолодёжи, занятых в сфере информационных технологий.

В своем выступлении руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций Нигяр Шихлинская такжеподчеркнула особую важность развития ненефтяного сектора в нашей стране и наличие всех необходимых условий для этого. Отметив постоянную поддержку со стороны Azercell процессу развития предпринимательстваи профессионального ростамолодёжи, Н. Шихлинская призвала молодых людей активно использовать представленные возможности.

Сайт Azexport.az был создан согласно Распоряжению «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджанской Республике» Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, подписанном 21 сентября 2016 года.

Миссией сайта Azexport.az, который управляется Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникации, является представление информации о товарах, произведённых в Азербайджане и создание выгодной платформы для их продажи на местном и иностранном рынках.

Для информации сообщим, что Центр Инноваций и Предпринимательства Barama при компании Azercell Telecom, который начал свою деятельность в 2009 году, оказывает поддержку стартапам в их развитии. За 6 лет своей деятельности Barama добился значимых результатов. Так, более 100 проектов начали свою деятельность в центре и на данный момент 10 проектов продолжают своё успешное функционирование.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО AzercellTelecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.