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Общество 2017
А.Мамедли: Необходимости в новом законе об Интернет нет

А.Мамедли: Необходимости в новом законе об Интернет нет

2017 Январь 19 ( Четверг )  16:56:07
English Azərbaycan

Инициатива принятия нового закона, регулирующего деятельность социальных сетей, Интернета ошибочна.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Turan высказал эксперт в области права медиа Алескер Мамедов, комментируя инициативу  главы Совета прессы, депутата парламента Афлатуна Амашева о необходимости принятия закона, регулирующего деятельность Интернет-ресурсов и социальных сетей.

По мнению Мамедли, в принятии такого закона нет необходимости.

«Если в социальных сетях будут допускаться призывы к дискриминации, то в УК есть достаточно статей для наказания виновных.

Кроме того, в УК недавно были внесены поправки, устанавливающие ответственность как раз за клевету и оскорбления в Интернете и социальных сетях.  И вообще деятельность в Интернете регулируется законом о СМИ и другими законами», - сказал Мамедли.

С другой стороны, виртуальное пространство выходит за рубежи Азербайджана и механизмов привлечения к ответственности нарушителей закона, находящихся за рубежом, нет.

Поэтому, как считает Мамедли, обладатели здравого смысла не должны выносить на повестку дня парламента подобный законопроект.-05B- 

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