



Оглашение приговора по «Нардаранскому делу» отложено

2017 Январь 19 ( Четверг ) 12:48:13

На судебном процессе по «Нардаранскому делу» сегодня завершились выступления обвиняемых.

Заместитель председателя партии Народного фронта Фуад Гахраманлы сказал, что его арестовали из-за поддержки нардаранцев.

«Мы находимся здесь за свои идеи. Режим Ильхама Алиева видит в каждом, кто не преклоняется перед его политикой, личную угрозу», - сказал Гахраманлы.

Он напомнил, что и ранее подвергался арестам, но они были краткосрочными, а теперь власть решила посадить надолго. Подобными шагами власть пытается устрашить общество.

«Народ, не готовый к жертвам, не может обрести свободу», - сказал Гахраманлы и добавил, что осуждаемые вместе с ним верующие не террористы, а гуманисты, которые думают о будущем даже детей прокурора и судей.

Последним выступил подсудимый Аббас Гулиев, заявивший о своей невиновности и пытках в полиции.

По его словам , он не раз пытался покончить собой в знак протеста против несправедливого преследования: дважды хотел повеситься, но ему не дали. Еще два раза он резал себе вены, но его откачали.

После этого суд объявил, что удаляется на совещание для вынесения приговора.

Однако время оглашения приговора не было объявлено.—36C06--