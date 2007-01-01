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Общество 2017
Начинается второй суд над группой офицеров бывшего МНБ

Начинается второй суд над группой офицеров бывшего МНБ

2017 Январь 19 ( Четверг )  12:14:04
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Сегодня в суде Сабунчинского района столицы начался второй по счету процесс над группой бывших офицеров упраздненного Министерства нацбезопасности.

На скамье подсудимых 10 человек, включая трех генералов – бывших начальников Мониторингового центра Эльчина Гулиева, Управления по борьбе с транснациональной преступностью Субахира Гурбанова и Оперативно-технического управления Натаван Мурадовой.

По материалам следствия , в  период  2004-2015 гг. эти лица и их подчиненные проводили незаконное прослушивание телефонных разговоров предпринимателей и вели слежку.  Полученную информацию личного характера работники МНБ  использовали для шантажа бизнесменов, которых  арестовывали и оказывали физическое и психологическое давление.

Всего по этому делу проходят 162 потерпевших, которым нанесен ущерб 18,5 млн. манат. У арестованных было отобрано около 6,5 млн. манат денег, недвижимость на сумму более 5 млн., манат.

10 офицеров бывшего МНБ обвиняются в незаконном лишении свободы, мошенничестве, в разбое, вымогательстве, служебном подлоге, злоупотреблении и др. преступлениях.

Напомним, что уже несколько месяцев в Сабунчинском суде идет процесс еще над одной группой офицеров МНБ во главе с Акифом Човдаровым, которые обвиняются в аналогичных преступлениях.

Всего было арестовано более 20 офицеров МНБ, а около 500 человек были уволены из этого ведомства после смещения министра Эльдара Махмудова в октябре 2015 года.

Как ни странно, самого Махмудова так и не арестовали и против него не возбуждено уголовное дело.

По мнению наблюдателей, это связано с тем, что Махмудов обладает немалыми секретами властей,  если его привлекут к ответственности, весь этот компромат станет достоянием общественности и станет известно, что за многими преступлениями стоят высокопоставленные лица страны.-02D-

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