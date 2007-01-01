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Общество 2017
Акция протеста перед посольством Азербайджана в Берлине

Акция протеста перед посольством Азербайджана в Берлине

2017 Январь 19 ( Четверг )  11:21:29
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18 января проживающие в Берлине политэмигранты из Азербайджана провели акцию протеста перед посольством Азербайджана в Германии.

По информации Радио «Азадлыг», около 60-ти участников акции скандировали – «Свободу политзаключенным!», «Прекратить аресты по сфальсифицированным обвинениям!», а также требовали отставки  Ильхама Алиева и восстановление справедливой судебной  системы.

Участники акции потребовали от властей прекратить репрессии в отношении молодежных активистов в стране. В конце митинга участники бросили на землю большое фото памятника Гейдара Алиева и растоптали его.-03D-

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