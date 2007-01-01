



Компания Bakcell запускает лотерею для участников программы Ulduzum

2017 Январь 19 ( Четверг ) 11:04:02

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, с радостью объявляет о запуске очередной лотереи для участников программы Ulduzum. Компания Bakcell вручит счастливому победителю лотереи главный приз–туристическую путевку в Манчестер.

АбонентыBakcell получат возможность выиграть10 подарочных карт на сумму 100 AZN, 20 подарочных карт на сумму 50 AZN, 40 подарочных карт на сумму 30 AZN, 90 подарочных карт на сумму 20 AZN. Еженедельный призовой фонд на общую сумму5000 AZN состоит из 160 подарочных карт и главного приза–путевкив Манчестер.

Чтобы принять участие влотерее, достаточноотправитьSMSс текстом «KOD» на номер 5555. ВыполучитекодUlduzumотBakcell и сможете воспользоваться услугами одного из следующих партнеров программы: L’occitane, Katv1, Domino’sPizza, KidsWorld, Tusi-BohmPlanetarium, Poppygallery, KarenMillen, Megafun, Flo, Puma.Минимальная сумма покупки,используяданные услуги, должна составлять 10 AZN. Прикаждойпокупкенасумму10 AZNвмагазине-партнерепрограммы,абоненты Bakcellавтоматически становятся участниками лотереиUlduzum.Взависимостиотколичествапокупок, абонентыBakcellполучатсообщение о количестве предоставленных им заявок на участиевеженедельнойифинальной лотерее.

ЛотереяUlduzumбудетпроводитьсявпериодс10января2017 г. по 21 марта2017 г.Результаты еженедельнойлотереиобъявляются каждый вторник на протяжении всего этого периода. Победительлюбой неделиможеттакжепринять участиев розыгрыше главногоприза– поездки в Манчестер. Финальнаялотереясостоится 27 марта 2017 г.

Программа «Ulduzum» включаетвсебяболее 220 партнеров, среди которых престижные рестораны, известные магазины модной одежды, аксессуаров и мебели, магазины парфюмерии, электротехники и оргтехники, а также оздоровительные, развлекательные и спортивные центры. На сегодняшний день, программой «Ulduzum» пользуется более 2000000 абонентов.

Более подробную информацию о лотерее Ulduzum и преимуществах программы «Ulduzum» можно получить на сайте www.ulduzum.az

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.comили позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55