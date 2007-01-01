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Общество 2017
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Жители Сангачал перекрыли трассу Баку-Астра

2017 Январь 18 ( Среда )  17:59:39
English Azərbaycan

Жители поселка Сангачал  Гарадагского района перекрыли 18 января трассу Баку-Астра, требуя  возведения пешеходного прохода через дорогу. 

"Здесь  дорожно-транспортные происшествия случаются каждую неделю. На высокоскоростном шоссе  пешеходы становятся жертвами несчастных случаев. Мы неоднократно обращались к властям района, но они не слушают нас ", - сказал  Радио “Азадлыг” один из протестующих.

В результате акции, на трассе на длительное время образовалась пробка.  Движение было восстановлено после вмешательства дорожной полиции.

Сотрудник Отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции Кямран Алиев подтвердил, что жители попросили построить наземный  переход.

"Три дня назад, 9-летний мальчик попал под машину на территории поселка Сангачал и скончался от полученных травм на месте. Сегодня жители собрались по этому случаю   и требовали построить надземный пешеходный переход.  Акция  на некоторое время нарушила движение транспорта ", - сказал Алиев.

Исполнительная власть Гарадагского района  не комментирует протесты  жителей.—0—

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