Жители Сангачал перекрыли трассу Баку-Астра

arxiv
Жители Сангачал перекрыли трассу Баку-Астра2017 Январь 18 ( Среда ) 17:59:39
Жители поселка Сангачал Гарадагского района перекрыли 18 января трассу Баку-Астра, требуя возведения пешеходного прохода через дорогу.
"Здесь дорожно-транспортные происшествия случаются каждую неделю. На высокоскоростном шоссе пешеходы становятся жертвами несчастных случаев. Мы неоднократно обращались к властям района, но они не слушают нас ", - сказал Радио “Азадлыг” один из протестующих.
В результате акции, на трассе на длительное время образовалась пробка. Движение было восстановлено после вмешательства дорожной полиции.
Сотрудник Отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции Кямран Алиев подтвердил, что жители попросили построить наземный переход.
"Три дня назад, 9-летний мальчик попал под машину на территории поселка Сангачал и скончался от полученных травм на месте. Сегодня жители собрались по этому случаю и требовали построить надземный пешеходный переход. Акция на некоторое время нарушила движение транспорта ", - сказал Алиев.
Исполнительная власть Гарадагского района не комментирует протесты жителей.—0—