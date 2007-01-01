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Жители Сангачал перекрыли трассу Баку-Астра

2017 Январь 18 ( Среда ) 17:59:39

Жители поселка Сангачал Гарадагского района перекрыли 18 января трассу Баку-Астра, требуя возведения пешеходного прохода через дорогу.

"Здесь дорожно-транспортные происшествия случаются каждую неделю. На высокоскоростном шоссе пешеходы становятся жертвами несчастных случаев. Мы неоднократно обращались к властям района, но они не слушают нас ", - сказал Радио “Азадлыг” один из протестующих.

В результате акции, на трассе на длительное время образовалась пробка. Движение было восстановлено после вмешательства дорожной полиции.

Сотрудник Отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции Кямран Алиев подтвердил, что жители попросили построить наземный переход.

"Три дня назад, 9-летний мальчик попал под машину на территории поселка Сангачал и скончался от полученных травм на месте. Сегодня жители собрались по этому случаю и требовали построить надземный пешеходный переход. Акция на некоторое время нарушила движение транспорта ", - сказал Алиев.

Исполнительная власть Гарадагского района не комментирует протесты жителей.—0—