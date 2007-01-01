



На суде активиста Байрама Мамедова

2017 Январь 18 ( Среда ) 17:52:20

В Бакинском апелляционном суде 18 января прошло предварительное заседание по делу активиста NİDA Байрама Мамедова, разрисовавшего памятник Гейдару Алиеву, но осужденному на 10 лет за незаконный оборот наркотиков.

Адвокат Эльчин Садыгов ходатайствовал оправдать Мамедова. В случае, отказа он просил провести частичное повторное судебное следствие, изменить меру пресечения и освободить активиста под залог или перевести под домашний арест.

Адвокат также предложил изъять из материалов уголовного дела страницы 1-61.

“На этих страницах нет подписей адвокатов и не было обеспечено участие защитника. Поэтому они не могут считаться доказательством», - сказал адвокат.

Он также ходатайствовал вызвать в суд задержавших Мамедова сотрудников 12-го отделения полиции Сабунчинского района, а также начальника управления по борьбе с наркотиками столичной полиции.

Помимо того, защита ходатайствовала провести экспертизу отпечатков пальцев на целлофановом пакете с наркотиками, которые по утверждению следствия принадлежали Мамедову.

Однако гособвинитель выступил против ходатайств, и судья Гасан Ахмедов отклонил их. Слушания по существу назначены на 3 февраля.

Активист движения NİDA Байрам Мамедов 8 декабря 2016 г. был приговорен к 10 годам лишения свободы. Он вместе с Гиясом Ибрагимовым были арестованы после того, как расписали политическими лозунгами памятник Гейдару Алиеву. Однако их обвинили в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Amnesty International признала их узниками совести. Ранее Ибрагимов также был осужден на 10 лет тюремного заключения.—03C06--