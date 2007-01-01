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Общество 2017
На «Нардаранском процессе» с последним словом выступают подсудимые

На «Нардаранском процессе» с последним словом выступают подсудимые

2017 Январь 18 ( Среда )  16:59:46
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На процессе по «Нардаранскому делу»  сегодня продолжились  заключительные выступления обвиняемых. Они подтверждают заявления остальных подсудимых  о пытках и бесчеловечном обращении с ними после ареста в  Главном управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД.

Подсудимый Али Нуриев заявил, что раненого  в ходе спецоперации Рафаэля Буньядова добили сотрудники полиции за то, что он призывал на помощь имама Гусейна.

В ГУБОП от арестованных требовали не отмечать Ашуру, не держать траур по имамам.

Шамиль Абдулалиев сказал, что в его теле до сих пор сидят две пули, выпущенные полицией 26 ноября прошлого года в ходе операции в Нардаране.

Его в больницу доставили жители Нардарана. Однако, вместо операции и лечения, его стали допрашивать полицейские.

«Врачам говорили, что если нет угрозы жизни, не оперируйте. Меня с гипсом на руке бросили в камеру», - сказал Абдулалиев.

Аббас Тагизаде,  Расим Джебраилов, Закир Мустафаев также рассказали о пытках.

При этом они просили суд вынести им пожизненное заключение.

«Против нас было много несправедливости. Хотя бы сейчас будьте справедливыми не отделяйте нас от Тале Багирзаде», - сказал  Нуриев.

Заседание будет продолжено 19 января.

Остались выступления Али Гулиева и зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы.—36C--

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