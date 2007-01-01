



Суд затягивает решение по делу Захидовых

2017 Январь 18 ( Среда ) 16:07:08

18 января суд перенес на меясц оглашение судебного решения по апелляционной жалобе родственников политэмигранта, оппозиционного журналиста Ганимата Захида – Ровшана и Руфата Захидовых. Такое решение принял судья Сумгайытского апелляционного суда Гусейн Набиев.

Ровшан Захидов и Руфат Захидов (двоюродный брат и племянник Ганимата Захида) просили оправдать их, как невиновных. Тоже самое просила защита.

На заседании было объявлено, что решение будет оглашено 28 декабря. Впоследствии вынесение вердикта было перенесено на 18 января, и вот сегодня суд перенес еще на один месяц оглашение приговора.

Адвокат Бахруз Байрамов назвал решение суда «странным». Суд мотивировал отсрочку решения отсутствием адвокатов на процессе. Однако, как отметил Байрамов, адвокаты уже выступили с последним словом. Если бы участие адвокатов было столь важно, то заседание могли бы перенести на несколько часов, сказал Байрамов.

Захидовы были арестованы в июле 2015 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил их к 6 годам лишения свободы.

Оба отвергли обвинение и заявили, что арестованы из-за журналистской деятельности Ганимата Захида с целью оказания давления на него.

Amnesty International признала их «узниками совести».

Однако 8 ноября 2016 г. от их имени в СМИ было распространено заявление, в котором они отреклись от Ганимата и просили медиа не называть их «узниками совести». --03B06-