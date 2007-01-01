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Общество 2017
Апелляционная жалоба Джавида Ширалиева отклонена

Апелляционная жалоба Джавида Ширалиева отклонена

2017 Январь 18 ( Среда )  15:36:57
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Гянджинский апелляционный суд (ГАС)после многократных переносов, 18 января рассмотрел  жалобу редактора  портала 7gun.az  Джавида Ширалиева, осужденного  на 5 лет лишения свободы.

Суд отклонил жалобу. Защита не согласна с решением и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Напомним, что  редактор  7gun.az  Джавид Ширалиев был приговорен 22 мая 2016 года

Судом по тяжким преступлениям Гянджи по обвинению в вымогательстве путем угроз (статьям  182.2.1 и  182.2.4 УК)

Ширалиев был задержан сотрудниками МВД 30 августа 2014 года  и  обвинялся, что в сговоре с Оруджевым Асифом в  июне 2013 года вымогал у  Ханкишиевой Шафиги 2 тыс. манат, угрожая распространить компрометирующий материал о ней и ее  кафе  в селе Говлар Товузского района.

Надо отметить, что  в конце декабря   2012 года Джавид Ширалиев подвергается преследованиям после того, как  передал в СМИ информацию о нарушении  23 декабря прав поэта Бахтияра Хидаята на пограничном  «Красном мосту».

Адвокат Забил Гахраманов сказал Turan, что суд не мог доказать вину Ширалиева и все показания строятся на заявлениях одного человека - Шафиги Ханкишиевой, которая имеет проблемы с правосудием.

Институт мира и демократии, Альянс «Азербайджан без политзаключенных» и Центр мониторинга политзаключенных включили Ширалиева в список 160 политзаключенных Азербайджана. —06D—

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