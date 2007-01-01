



Апелляционная жалоба Джавида Ширалиева отклонена

2017 Январь 18 ( Среда ) 15:36:57

Гянджинский апелляционный суд (ГАС)после многократных переносов, 18 января рассмотрел жалобу редактора портала 7gun.az Джавида Ширалиева, осужденного на 5 лет лишения свободы.

Суд отклонил жалобу. Защита не согласна с решением и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Напомним, что редактор 7gun.az Джавид Ширалиев был приговорен 22 мая 2016 года

Судом по тяжким преступлениям Гянджи по обвинению в вымогательстве путем угроз (статьям 182.2.1 и 182.2.4 УК)

Ширалиев был задержан сотрудниками МВД 30 августа 2014 года и обвинялся, что в сговоре с Оруджевым Асифом в июне 2013 года вымогал у Ханкишиевой Шафиги 2 тыс. манат, угрожая распространить компрометирующий материал о ней и ее кафе в селе Говлар Товузского района.

Надо отметить, что в конце декабря 2012 года Джавид Ширалиев подвергается преследованиям после того, как передал в СМИ информацию о нарушении 23 декабря прав поэта Бахтияра Хидаята на пограничном «Красном мосту».

Адвокат Забил Гахраманов сказал Turan, что суд не мог доказать вину Ширалиева и все показания строятся на заявлениях одного человека - Шафиги Ханкишиевой, которая имеет проблемы с правосудием.

Институт мира и демократии, Альянс «Азербайджан без политзаключенных» и Центр мониторинга политзаключенных включили Ширалиева в список 160 политзаключенных Азербайджана. —06D—