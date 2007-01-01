



Вице-адмирал Султанов в ожидании приговора

2017 Январь 18 ( Среда ) 14:29:58

На процессе по делу бывшего командующего ВМС Азербайджана, вице-адмирала Шахина Султанова 19 января с заключительным словом выступит обвиняемый и возможно оглашение приговора.

Судебное заседание назначено на 15.00 в здании Насиминского районного суда.

Прокурор просил приговорить Султанова, обвиняемого в присвоении госсредств, к 13 годам лишения свободы.

Адвокат Тельман Абдыев в беседе с корреспондентом Turan заявил о необоснованности обвинения. По словам адвоката, обвинение против Султанова в ходе продолжающегося два года судебного процесса, не нашло подтверждения.

Абдыев отметил, что в ходе процесса выявились серьезные противоречия и не стыковки в показаниях более чем 200 свидетелей.

По его словам, специалисты Центра судебной экспертизы признали, что экспертные заключения о присвоении и нанесению ущерба государству выдавались без всяких исследований – только на основе справок военной прокуратуры.

В результате, суд признал недействительными эти заключения, и назначил повторную экспертизу. В материалах повторной экспертизы подтверждается, что государству никакого ущерба не нанесено.

Таким образом, продолжил адвокат, подтвердилось, что обвинительный акт, составленный военной прокуратурой , сфальсифицирован. Поэтому предложение о наказании в виде 13 лет лишения свободы противоречит логике и здравому смыслу.

Защита просила суд оправдать вице-адмирала и рассчитывает на справедливость суда, отметил адвокат.

Султанов был арестован в апреле 2014 года. В декабре того же года его перевели под домашний арест.—06D—