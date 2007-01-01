

Более тысячи человек воспользовались бесплатным офтальмологическим обследованием 2017 Январь 18 ( Среда ) 12:36:40

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В течение прошлого года Мобильная Глазная Клиника, функционирующая при поддержке Azercell Teleсom, продолжила оказывать помощь людям, страдающим различными глазными заболеваниями и провела обследование сотен пациентов. 47 человек были обследованы в Молодёжном образовательном центре г. Агджабеди, 29 человек - в центре профессиональной реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями № 1 в посёлке Новые Раманы, Сабунчинского района. Врачи клиники также обследовали 100 человек, , в школе-интернате г. Сальян и Сиазань, а после этого оказали помощь более 120 человек, в том числе детям, лишённым родительской опеки, пожилым людям и малообеспеченным семьям в посёлках Амирджан, Зых и Говсан. Помимо этого, также были обследованы 35 человек из Ассоциации Инвалидов г. Сальян и 24 человека из дома престарелых в г. Сумгаит.По результатам обследования были выписаны рецепты на очки для тех, кто в них нуждается, а некоторым было назначено лечение. В целом за 2016 год, в рамках проекта Мобильная Глазная Клиника, была оказана помощь более 1000 человек. Напомним, что обследование и лечение в рамках проекта при поддержке Azercell, осуществляется организацией Caspian Compassion Project. За 4 года своей деятельности клиника побывала в большом количестве столичных школ-интернатов и детских домов. Наряду с этим, врачи клиники также проводили обследования и в районах Азербайджана. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО AzercellTelecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.