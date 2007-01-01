



Минобразования о закрытие университета «Кавказ» (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 18 ( Среда ) 13:23:51

На основе решения учредителя университета «Кавказ» от 16 января начался процесс ликвидации этого вуза, создана ликвидационная комиссия. Об этом заявило Министерство образования.

Руководство университета просило министерство после завершения зимней экзаменационной сессии оказать содействие в переводе студентов в другие вузы.

С этой целью Минобразование создало рабочую группу по переводу студентов. Подготовлены предложения по переводу студентов в ведущие вузы страны, говорится в сообщении. –06D--

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2017 Январь 18 (Среда) 12:21:15

Ситуация вокруг университета «Кавказ» остается не ясной. В пресс-службе этого вуза сказали Turan, что 17 января 2017 года Наблюдательный и Учредительский совет принял решение о ликвидации университета. При этом, представитель вуза не смог разъяснить причину этого.

Дальнейшая судьба студентов и преподавателей вуза остается не ясной. Наблюдательный и Учредительский совет в ближайшее время проведет собрание и примет решение.

Как сказали в пресс-службе, студенты продолжат учебу и срыва образовательного процесса не будет.

Проблемы у университета «Кавказ» начались летом 2016 года после провала госпереворота в Турции.

Анкара потребовала от Баку закрыть все структуры, связанными с движением «Хизмет» проповедника Фетулла Гюлена, которого правительство Турции объявило организатором путча.

После этого, университет «Кавказ», созданный движением «Хизмет», принудительно ввели в состав Бакинской нефтяной школы при SOCAR. Одновременно, преподавателей из Турции уволили , назначив в руководство местные кадры. —05D06--