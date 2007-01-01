



Четыре человека пострадали на пожаре в Ясамальском районе

2017 Январь 18 ( Среда ) 11:39:08

Четыре человека пострадали минувшей ночью при пожаре в многоквартирном доме Баку.

Как сообщил МЧС, пожар произошел в квартире на третьем этаже шестиэтажного дома в Ясамальском районе Баку. Жильцы были эвакуированы. Огонь потушили в 03.35.

При этом, три взрослых члена одной семьи и ребенок были госпитализированы с симптомами отравления от дыма. К утру двое были выписаны. В больнице остаются мать и дочь, их состояние средней тяжести. –06D--