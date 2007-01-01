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В Баку обсудили проблему трудоустройства выпускников вузов

2017 Январь 17 ( Вторник ) 18:46:45

Форум «Повышение трудоустройства выпускников вузов» прошел во вторник в отеле Four Seasons в Баку.

Он был организован британской международной организацией British Council Azərbaycan и поддержан Министерством образования Азербайджана.

«Одной из самых актуальных проблем университетов во всем мире является обеспечение выпускников работой», сказала на открытии форума директор British Council по Азербайджану Элизабет Вайт (Elizabeth White).

Она заметила, что подобные форумы, которые проводятся с 2014 года, по замыслу ее организаторов, должны обеспечить лучший контакт между работодателями и вузами, чтобы обеспечить выпускников работой по специальности.

Исследования показывают, что Азербайджан сталкивается с двумя проблемами не высоким качеством образования и обеспечения выпускников по специальности.

С британским опытом в этой области на форуме поделился представитель университета «Лестер» Ражешь Патели, который заметил, что британские вузы стремятся гарантировать своим выпускникам получение доступа к работе по специальности. Для этого создаются специальные отношения с потенциальными работодателями.

Заведующий сектором в Министерстве образования Сульхеддин Гёзелов сообщил, что решению этой задачи поможет определение рейтинга вузов, методика которого разработана. Одним из критериев методики станет степень обеспечения занятости выпускников конкретного вуза.—0—