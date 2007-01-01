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Общество 2017
Верховный суд не удовлетворил протест прокуратуры против журналиста

Верховный суд не удовлетворил протест прокуратуры против журналиста

2017 Январь 17 ( Вторник )  17:56:52
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Верховный суд Азербайджана сегодня не удовлетворил протест прокуратуры об ужесточении наказания журналисту Эльчину Гасанову, чтобы  приговорить его к тюремному заключению.

Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций о наказании журналисту в виде года исправительных работ. Об этом Turan сообщил сам Гасанов.

 Причиной данного уголовного дела стал инцидент между Гасановым  и главой агентства «Азия» Джафаром Джафаровым в феврале 2015 г.  1 июня 2016 г. суд приговорил его к  году исправительных работ.

Прокуратура опротестовала  приговор, потребовав переквалифицировать обвинение  на более тяжелое -  221.3 (хулиганство с применением холодного оружия) УК и ужесточить  наказание до 3,5 лет лишения свободы.

Однако Апелляционный суд не стал ужесточать наказание и оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем не менее, в ноябре прошлого года прокуратура еще раз подала протест в Верховный суд.

Тем не менее, угроза ареста журналиста остается. Причиной тому может стать «не  исполнение» им приговора. Дело в том, что Гасанов не имеет оплачиваемой работы, чтобы переводить 20% дохода в счет исполнения наказания. Если до февраля он не устроится на официальную работу, то его могут лишить свободы до 1 года.

*Гасанов является замредактором сумгаитской интернет-газеты «Юкселиш намине» (yukselis.info), которая из-за финансовых проблем не выходит. Кроме того, он является членом Верховного  меджлиса ПНФА,  заместителем главы НПО «Правовое просвещение сумгаитской молодежи» и активистом Комитета защиты гражданского общества.  Начало уголовного дела против Гасанова совпало с его публикациями на тему коррупции и хищений в армии.—06B--

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