



Верховный суд не удовлетворил протест прокуратуры против журналиста

2017 Январь 17 ( Вторник ) 17:56:52

Верховный суд Азербайджана сегодня не удовлетворил протест прокуратуры об ужесточении наказания журналисту Эльчину Гасанову, чтобы приговорить его к тюремному заключению.

Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций о наказании журналисту в виде года исправительных работ. Об этом Turan сообщил сам Гасанов.

Причиной данного уголовного дела стал инцидент между Гасановым и главой агентства «Азия» Джафаром Джафаровым в феврале 2015 г. 1 июня 2016 г. суд приговорил его к году исправительных работ.

Прокуратура опротестовала приговор, потребовав переквалифицировать обвинение на более тяжелое - 221.3 (хулиганство с применением холодного оружия) УК и ужесточить наказание до 3,5 лет лишения свободы.

Однако Апелляционный суд не стал ужесточать наказание и оставил в силе приговор суда первой инстанции. Тем не менее, в ноябре прошлого года прокуратура еще раз подала протест в Верховный суд.

Тем не менее, угроза ареста журналиста остается. Причиной тому может стать «не исполнение» им приговора. Дело в том, что Гасанов не имеет оплачиваемой работы, чтобы переводить 20% дохода в счет исполнения наказания. Если до февраля он не устроится на официальную работу, то его могут лишить свободы до 1 года.

*Гасанов является замредактором сумгаитской интернет-газеты «Юкселиш намине» (yukselis.info), которая из-за финансовых проблем не выходит. Кроме того, он является членом Верховного меджлиса ПНФА, заместителем главы НПО «Правовое просвещение сумгаитской молодежи» и активистом Комитета защиты гражданского общества. Начало уголовного дела против Гасанова совпало с его публикациями на тему коррупции и хищений в армии.—06B--