



Суд над двумя старейшинами Нардарана продолжится 23 января

2017 Январь 17 ( Вторник ) 16:48:56

Подготовительное заседание суда над обвиняемым в госизмене старейшинами поселка Нардаран Натигом Керимовым и Инглабом Ахмедовым продолжится 23 января.

Процесс пройдет в Суде по тяжким преступлениям под председательством Ахмеда Гулиева, сообщили Turan в суде.

Напомним, что суть обвинений в адрес старейшин остается неясной. В чем заключается госизмена и в пользу кого она осуществлялась следствие так и не пояснило.

Однако традиционно жителей Нардарана осуждают за госизмену в пользу Ирана.

На прошлом заседании судья Эльдар Исмайлов дал самоотвод, сославшись на то, что его сын вел следствие по данному делу, что не позволяет ему быть судьей. -0-