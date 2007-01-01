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Общество 2017
Суд над двумя старейшинами Нардарана продолжится 23 января

Суд над двумя старейшинами Нардарана продолжится 23 января

2017 Январь 17 ( Вторник )  16:48:56
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Подготовительное заседание суда  над обвиняемым в госизмене старейшинами поселка Нардаран Натигом Керимовым и Инглабом Ахмедовым продолжится 23 января.

Процесс пройдет в Суде по тяжким преступлениям под председательством  Ахмеда Гулиева, сообщили Turan в суде.

Напомним, что суть обвинений в адрес старейшин остается неясной. В чем заключается госизмена и в пользу кого она осуществлялась следствие так и не пояснило.

Однако традиционно жителей Нардарана осуждают за госизмену в пользу Ирана.

На прошлом заседании судья Эльдар Исмайлов дал самоотвод, сославшись на то, что его сын вел следствие по данному делу, что не позволяет ему быть судьей. -0-

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