



Апелляционный суд отказал в жалобе джебраильским беженцам

2017 Январь 17 ( Вторник ) 16:26:37

Ширванский апелляционный суд отверг жалобу на арест 4-х вынужденных переселенцев из Джебраильского района, задержанных во время акции протеста в Биласуварском районе. Основанием для этого стало письмо прокуратуры о том, что адвокат Эльчин Садыгов одновременно защищает 4-х обвиняемых, что якобы противоречит интересам подследственных.

Напомним, что 22 декабря 2016 г. в связи с отключением электричества в 11 поселках на территории Биласуваского района, где проживают вынужденные переселенцы, жильцы провели акцию протеста.

Демонстрация была жестко разогнана полицией, а пять участников протестов арестованы по уголовным обвинениям в сопротивлении полиции, совершении беспорядков, уничтожении чужого имущества.

В частности, арестованы Джалал Гулиев, Заур Фейрузла, Гюльага Алмамедов, Ульви Гулиев и Илькин Искендеров. Все они переселенцы из Джебраила.

Садыгов защищает права четверых (кроме Алмамедова).

Как сообщил Turan Садыгов, следственное управление по тяжким преступлениям генпрокуратуры направило письмо в суд о том, что один адвокат не может быть защитником 4-х обвиняемых, из-за противоречий между их интересами.

По словам же Садыгова, никакого противоречия между интересами обвиняемых нет.

Ибо все они отрицают совершение ими преступления, заявляя, что не бросали в полицейских камни, не наносили ущерба.

На самом деле, по мнению Садыгова, письмо прокуратуры нарушает право обвиняемых на защиту. Цель следствия - лишение арестованных возможности подать апелляционную жалобу.

Ширванский апелляционный суд, основываясь на письме прокуратуры, признал неприемлемой апелляционную жалобу.

Адвокат указал на неправомерность действий Следственного управления по тяжким преступлениям и намерен обжаловать это решение.—06D--