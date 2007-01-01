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Общество 2017
Апелляционный суд отказал в жалобе джебраильским беженцам

Апелляционный суд отказал в жалобе джебраильским беженцам

2017 Январь 17 ( Вторник )  16:26:37
Azərbaycan

Ширванский апелляционный суд отверг жалобу на арест 4-х вынужденных переселенцев из Джебраильского района, задержанных во время акции протеста в Биласуварском районе. Основанием для этого стало письмо прокуратуры о том, что адвокат Эльчин Садыгов  одновременно защищает 4-х обвиняемых, что якобы  противоречит интересам  подследственных.

Напомним, что 22 декабря 2016 г. в связи с отключением электричества в 11 поселках на территории Биласуваского района, где проживают вынужденные переселенцы,  жильцы провели акцию протеста.

Демонстрация была жестко разогнана полицией, а пять участников протестов арестованы по уголовным обвинениям в сопротивлении полиции, совершении беспорядков, уничтожении чужого имущества.

В частности, арестованы Джалал Гулиев, Заур Фейрузла, Гюльага Алмамедов, Ульви Гулиев и Илькин Искендеров. Все они переселенцы из Джебраила.

Садыгов защищает права четверых (кроме Алмамедова).

Как сообщил Turan Садыгов,  следственное управление по тяжким преступлениям генпрокуратуры направило письмо в суд о том, что один адвокат не может быть защитником 4-х обвиняемых, из-за противоречий между их интересами.

По словам же Садыгова, никакого противоречия между интересами обвиняемых нет.

Ибо все они отрицают совершение ими преступления, заявляя, что не бросали в полицейских камни, не наносили ущерба.

На самом деле, по мнению Садыгова, письмо прокуратуры нарушает право обвиняемых на защиту. Цель следствия - лишение арестованных возможности подать апелляционную жалобу.

Ширванский апелляционный суд, основываясь на письме прокуратуры, признал неприемлемой апелляционную жалобу.

Адвокат указал на неправомерность действий Следственного управления по тяжким преступлениям и намерен обжаловать это решение.—06D--

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