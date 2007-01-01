



Токсикологических отравлений стало меньше

2017 Январь 17 ( Вторник ) 14:19:46

В 2016 году в отдел токсикологии Клинического медицинского центра поступило 2234 обращений в связи с отравлениями. Это меньше, чем в 2015 г. (2462) , сообщает пресс-служба Минздрава.

В прошлом году 32,8% случаев отравлений произшли в результате неправильного использования лекарств.

В 21% случаев причиной отравлений был угарный и другие токсические газы.

В 14,1% случаях отравления произошли от зажигательных материалов. –36D—