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Общество 2017
Токсикологических отравлений стало меньше

Токсикологических отравлений стало меньше

2017 Январь 17 ( Вторник )  14:19:46
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В 2016 году в отдел токсикологии Клинического медицинского центра поступило 2234 обращений в связи с отравлениями. Это меньше, чем в 2015 г.  (2462) , сообщает пресс-служба Минздрава.

В прошлом году 32,8%  случаев отравлений произшли в результате неправильного использования лекарств.

В 21%   случаев причиной отравлений был угарный и другие токсические газы.

В 14,1%  случаях отравления произошли от зажигательных материалов. –36D—

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