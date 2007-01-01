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Общество 2017
На приговор богослову подана апелляционная жалоба

На приговор богослову подана апелляционная жалоба

2017 Январь 17 ( Вторник )  13:23:26
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На приговор бывшему завсектором Управления мусульман Кавказа (УМК), богослову Эльшану Мустафаоглу подана апелляционная жалоба.  Об этом Turan сообщил адвокат Мустафаоглу Афган Мамедов.

Мустафаоглу был арестован по обвинению в госизмене в 2014 г.

Он отверг обвинение. Защита считает, что Мустафаоглу стал жертвой провокации и произвола сотрудников бывшего Министерства национальной безопасности.  30 декабря приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Мустафаоглу был осужден на  10 лет  лишения свободы.—05D06--

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