

На приговор богослову подана апелляционная жалоба 2017 Январь 17 ( Вторник ) 13:23:26

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На приговор бывшему завсектором Управления мусульман Кавказа (УМК), богослову Эльшану Мустафаоглу подана апелляционная жалоба. Об этом Turan сообщил адвокат Мустафаоглу Афган Мамедов. Мустафаоглу был арестован по обвинению в госизмене в 2014 г. Он отверг обвинение. Защита считает, что Мустафаоглу стал жертвой провокации и произвола сотрудников бывшего Министерства национальной безопасности. 30 декабря приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Мустафаоглу был осужден на 10 лет лишения свободы.—05D06--