На приговор богослову подана апелляционная жалоба

На приговор богослову подана апелляционная жалоба2017 Январь 17 ( Вторник ) 13:23:26
На приговор бывшему завсектором Управления мусульман Кавказа (УМК), богослову Эльшану Мустафаоглу подана апелляционная жалоба. Об этом Turan сообщил адвокат Мустафаоглу Афган Мамедов.
Мустафаоглу был арестован по обвинению в госизмене в 2014 г.
Он отверг обвинение. Защита считает, что Мустафаоглу стал жертвой провокации и произвола сотрудников бывшего Министерства национальной безопасности. 30 декабря приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Мустафаоглу был осужден на 10 лет лишения свободы.—05D06--