



Гражданское общество Азербайджана призвало ПАСЕ дать оценку коррупции в своих рядах

2017 Январь 17 ( Вторник ) 10:49:54

Десятки представителей гражданского общества, СМИ, юристы и общественные активисты Азербайджана направили коллективное письмо членам ПАСЕ в канун январской сессии с призывом дать оценку фактам коррупции в своей среде.

В частности, речь идет о бывшем вице-президенте ПАСЕ Луке Волонте, который обвиняется Миланской прокуратурой в получении взяток на общую сумму в 2.39 млн, евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова, в обмен на усилия по срыву критической резолюции о политических заключенных в Азербайджане в 2013 году.

В послании содержится призыв заморозить право голоса азербайджанской делегации в ПАСЕ до окончания расследования, а также считать недействительными итоги голосования 2013 года по резолюции Кристофера Штрассера о политзаключенных в Азербайджане.

«ПАСЕ следует немедленно восстановить мандат специального докладчика по политическим заключенным в Азербайджане, подготовить новый подробный доклад о нарушениях прав человека в сотрудничестве с экспертами Совета Европы», - сказано в обращении.

Авторы послания также призвали не восстанавливать право голосования азербайджанской делегации до полного расследования коррупции и освобождения из тюрем Ильгара Мамедова и других политзаключенных. -02D-