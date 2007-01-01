



Эльгиз Гахраман: Меня арестовали за 4 слова

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 18:29:10

Активист NİDA Эльгиз Гахраман, приговоренный сегодня к 5,5 годам лишения свободы, в последнем слове заявил, что уголовное дело против него сфальсифицировано.

Так называемых «свидетелей» его задержания он увидел только в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД.

На следующий день после задержания к нему домой явились трое, они «изъяли» книги, которые сами подложили. Одна из них была на русском языке. Активист сказал, что вообще не владеет русским.

Касаясь допросов в ГУБОП, активист сообщил, что полицейские били его в нижнюю часть живота. В кабинете начальника отдела ГУБОП Керима Алимарданова были как Коран, так и дубинка.

Гахрамана не пустили в апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на арест.

«Меня обвинили в наркоторговле, но почему же тогда меня не поймали с поличным при продаже наркотиков? Я учитель логики. Когда меня задержали, то отобрали пароль профиля в "Facebook" и стали читать посты и перепосты», - сказал активист.

Его расспрашивали учился ли он в Турции, верит ли в Аллаха? После чего, решили, что он гюленист.

«Потом поняли , что это обвинение нелепо предъявили обвинение с наркотиками. Меня арестовали за 4 слова из 14 букв. Я спросил у полиции, за что меня арестовываете, сказали: ты невиновен, но опасный человек. Мой арест политический заказ, предвзятый и незаконный. Поэтому прошу оправдать меня», - сказал в заключение Гахраман.

Напомним, что в своем посту на Фейсбук Гахраман сыронизировал по поводу сравнения сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом. —36C06-