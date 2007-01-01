



59 человек лишены гражданства за терроризм – Миграционная служба

2017 Январь 16 ( Понедельник ) 17:25:56

В 2016 году число прибывших и убывших в Азербайджан превысило 2 млн. 240 тысяч человек. Таковы данные Единой миграционной системы, сообщил на пресс-конференции по итогам 2016 года глава Миграционной службы Фирудин Набиев.

По его словам, число иностранцев , зарегистрированных по месту жительства, составило 672.337 человек. Из них 9 840 человек получили право на работу.

Он также сообщил, что из правоохранительных органов поступила информация о том, что 59 граждан страны за пределами Азербайджана участвуют в террористических и радикальных группировках. В связи с этим Миграционная служба подала судебные иски о лишении этих лиц гражданства. Соответствуюшие решения судами были приняты, сообщил Набиев.-05D-