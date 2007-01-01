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Общество 2017
59 человек лишены гражданства за терроризм – Миграционная служба

59 человек лишены гражданства за терроризм – Миграционная служба

2017 Январь 16 ( Понедельник )  17:25:56
English Azərbaycan

 В 2016 году число прибывших и убывших в Азербайджан превысило 2 млн. 240 тысяч человек. Таковы данные Единой миграционной системы, сообщил на пресс-конференции по итогам 2016 года глава Миграционной службы Фирудин Набиев.

По его словам, число иностранцев , зарегистрированных по месту жительства, составило 672.337 человек. Из них 9 840 человек получили право на работу.

Он также сообщил, что из правоохранительных органов поступила информация о том, что 59 граждан страны за пределами Азербайджана участвуют в террористических и радикальных группировках. В связи с этим Миграционная служба подала судебные иски о лишении этих лиц гражданства.  Соответствуюшие решения судами были приняты, сообщил Набиев.-05D-

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