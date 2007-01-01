Закрылся частный университет «Тафаккюр»2017 Январь 16 ( Понедельник ) 17:01:42
Частный университет "Тафаккюр" заявил о прекращении своей деятельности из-за финансовых проблем.
По информации Минобразования, создана рабочая группа, которая займется распределением студентов по другим вузам.
Будут созданы все необходимые условия для беспрепятственного перевода студентов в другие вузы по их специальностям и набранным на вступительных экзаменах баллами, сказано в сообщении Минобразования.
Университет «Тафаккюр» был создан в 1994 году. -05D-