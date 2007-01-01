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Общество 2017
Активист NIDA осужден на 5,5 лет

Активист NIDA осужден на 5,5 лет

2017 Январь 16 ( Понедельник )  13:32:36
English Azərbaycan

В понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор активисту движения NIDA Эльгизу Гахраману, осудив его на 5,5 лет лишения свободы.

Суд признал его виновным в незаконной торговле наркотиками в крупном размере.

В последнем  слове активист отверг предъявленное ему обвинение, заявив, что он осужден по политическому заказу.

Защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, что Гахраман был арестован в августе прошлого года. По мнению его товарищей, истинная  причина ареста -   пост в Фейсбуке, где активист  сыронизировал по поводу сравнений  сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом.

Правозащитные организации признали Гахрамана  политзаключенным». –36B-

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