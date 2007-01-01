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Общество 2017
Апелляционный суд отклонил жалобы на продление ареста Ф.Ахмедли и Ф.Амирова

Апелляционный суд отклонил жалобы на продление ареста Ф.Ахмедли и Ф.Амирова

2017 Январь 16 ( Понедельник )  12:44:58
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Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобы на продление ареста до 12 марта активиста партии Народного фронта  Фуада Ахмедли и финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.

Адвокат Агыль Лаиджев в беседе с корреспондентом Turan назвал продление ареста необоснованным. По его словам, прокуратура  никаких  следственных действий не проводит.

«Всем известно, включая и следствие, что Фаиг Амиров не имеет никакого отношения в Фетулла Гюлену», - сказал адвокат.

По его словам, Европейский суд по правам человека уже начал коммуникацию по жалобе на арест Амирова. Правительству дано время до 4 апреля ответить на поставленные ЕСПЧ вопросы.

Наряду с этим, защита вновь представит ходатайство об освобождении Амирова на период следствия под денежный залог.

Адвокат Фуада Ахмедли Асабали Мустафаев также заявил о необоснованности содержания его подзащитного под стражей. Оба адвоката указали на проблемы со здоровьем у их подзащитных и отсутствие условий для лечения их в СИЗО

Напомним, что Ахмедли и Амиров были арестованы в августе 2016 г. по  обвинению в связях с турецким проповедником Ф. Гюленом.

При этом Ахмедли  были предъявлены обвинения о распространении личных данных абонентов сотовой компании «Азерфон», где он работал.

Позже его дело было объединено в одном производстве с делом Амирова, которого арестовали по абсурдному обвинению в разжигании межрелигиозной розни, как представителя Гюлена в Азербайджане. -16В06-

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