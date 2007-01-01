



Проспект Нариманова ("Советская") закрывается на реконструкцию

2017 Январь 15 ( Воскресенье ) 11:48:30

с 16 января будет закрыто движение на проспекте Нариманова в связи с реконструкцией дорожного, сказали Turan в ОАО «Азеравтойол».

ОАО предлагает водителям использовать объездные пути.

Работы ведутся на участке дороги длиной 2165 метров, В рамках реконструкции проспекта вместо двух полос будет организовано 5 полос шириной 17,5 метра. Общая ширина дороги увеличится в два раза - с 11 метров до 23,5 метра.—0--