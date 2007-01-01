



РГП «166» приняла решение о расширении своего состава

2017 Январь 15 ( Воскресенье ) 10:40:34

Рабочая группа по политзаключенным Азербайджана, известная по первичному списку заключенных «166», приняла решение о расширении своего состава.

Список из 166 политзаключенных был объявлен 18 октября 2016 года тремя учредителями группы – правозащитниками Лейлой Юнус, Эльшаном Гасановым и Огтаем Гюлалыевым и был поддержан известными деятелями гражданского общества.

На состоявшемся в субботу заседании группы приняли участие Огтай Гюлалыев, Эльшан Гасанов, Аваз Зейналлы, Хилал Маммедов, Ровшан Ахмедов, Эльдениз Гулиев, Мехман Алиев. Заочно к участникам встречи присоединились находящаяся в эмиграции Лейла Юнус и правозащитник из Гейчая Талех Хасмамедов.

Окончательное решение о расширении состава РБ будет принято в конце января. К этому времени также будут подготовлены предложения по расширению списка политзаключенных, в свете последних арестов активистов гражданского общества и журналистов.

«В связи с последними атаками властей на гражданское общество, которые характеризуется новыми арестами и судебными приговорами в отношении протестного электората, возникла объективная необходимость вовлечения в борьбу против политического насилия широкого спектра лиц», сказал Координатор Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюлалыев.—0—