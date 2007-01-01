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Общество 2017
Рассмотрение апелляции Б. Мамедова назначено на 18 января

Рассмотрение апелляции Б. Мамедова назначено на 18 января

2017 Январь 14 ( Суббота )  20:16:20
Azərbaycan

  Предварительное заседание по жалобе на приговор активиству движения NIDA Байраму Мамедову назначено в Бакинском апелляционном суде на 18 января. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Гасана Ахмедова, сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, защита будет просить прекратить уголовное преследование активиста по оправдательным основаниям. «Этот приговор незаконен и необоснован. Байрам не совершал инкриминируемого ему преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.  Его преследуют из-за написания лозунгов на памятнике», - сказал Садыгов.

Активист движения NİDA Байрам Мамедов 8 декабря  решением Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были арестованы после того, как написали политические лозунги на памятнике Гейдару Алиеву. Однако их обвинили в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Amnesty International признала их узниками совести. Ранее Ибрагимов также был осужден на 10 лет тюремного заключения.—05B06---

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