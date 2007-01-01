



У арестованных джебраильцев выбивают признательные показания

2017 Январь 14 ( Суббота ) 19:34:24

В субботу состоялись общественные обсуждения с участием представителей интеллигенции и правозащитников, посвященные ситуации вокруг арестованных в Биласуваре вынужденных переселенцев и политзаключенных.

Напомним, что 22 декабря 2017 г. в связи с отключением электричества в 11 поселках на территории Биласуваского района, где проживают вынужденные переселенцы из Джебраильского района, их жильцы провели акцию протеста.

Демонстрация была жестко разогнана полицией, пять участников протестов арестованы по уголовным обвинениям.

“Отключение электричества стало последней каплей переполнившей чашу терпения населения. На самом деле у нас, вынужденных переселенцев годами накопились социальные проблемы, и это также способствовало возникновению стихийной акции протеста», - сказал вынужденный переселенцев из Джебраильского района Мухаммед Меджидли.

По его словам, в поселках нет газа, отопления и люди обогреваются электроприборами. Когда же отключают свет, жизнь становится невыносимой.

“Дома построены некачественно. Но люди как-нибудь жили. Социальные проблемы, безработица достигла таких масштабов, что население вышло на мирную акцию протеста. Причем, протестующие нисколько не нарушили закон. Полиция совершили провокацию, применяла насилие против мирных граждан. По имеющейся у нас информации под давлением у арестованных выбили показания против друг друга, а также признательные показания. Хотя эти люди не только не совершали преступления, но и даже - административного правонарушения. Напротив, они стали жертвами преступлений власти», - сказал Меджидли.

Глава Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюльалыев заявил, что у арестованных в Биласуваре вынужденных переселенцев никакой вины нет.

«Люди вышли на улицы, чтобы потребовать от правительства решения своих социальных проблем, возвысить голос протеста против чиновничьего произвола», - сказал Гюльалыев.

По его словам, представление об аресте участников акции подписал первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, который мотивировал это тем, что «собравшиеся в 20.30 у здания исполнительной власти, выдвигая незаконные требования, препятствовали работе государственных учреждений».

«Во-первых, с каких пор 20.30 считается рабочим временем? Во-вторых, где это видано, что выдвижение требования к правительству по решению социальных проблем считалось бы незаконным действием? Если бы госучреждения работали бы нормально, у народа не накопилось бы столько проблем», - продолжил Гюльалыев.

В ходе обсуждений рефреном звучала мысль об объединении усилий для защиты всех политзаключенных.

Супруга лидера движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде Лейла Исмаилзаде сказала, что будет поддерживать борьбу за освобождение всех невинно арестованных лиц.

“Предложение (прокурора) об осуждении Талеха Багирзаде к пожизненному заключению, а других наших братьев – длительным срокам лишения свободы, отнюдь не сломило нас”, - сказала Исмаилзаде.

Главный редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналлы предложил объединиться комитетам, созданным в защиту отдельных политзаключенных.

Отец арестованного активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Ахмедли Зафар Ахмедов предложил семьям политзаключенных объединиться и создать единую структуру защиты их прав.

В связи с акцией протеста в Биласуваре 22 декабря были арестованы Джалал Гулиев, Заур Фейрузлу, Гюльага Алмамедов. Им предъявлены обвинения в оказании сопротивления против представителей власти с применением насилия, совершение беспорядков, уничтожение чужого имущества. По этим же обвинениям 24 декабря были арестованы еще два человека – Ульви Гулиев и Илькин Искендеров. Все они вынужденные переселенцы из Джебраильского района.—06D--