AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Апелляционный суд оставил активиста ПНФА под стражей

Апелляционный суд оставил активиста ПНФА под стражей

2017 Январь 14 ( Суббота )  19:10:30
Azərbaycan

В субботу состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест активиста молодежного комитета партии Народного фронта Азербайджана  (ПНФА) Ниджата Низамова.

Он был задержан 9 января и приговорен на следующий день к десяти  суткам административного ареста по обвинению в не подчинении полиции.

Как сообщил Turan адвокат активиста Асабали Мустафаев, по утверждениө  полиции, молодой человек якобы громко говорил и ругался с кем-то  на улице по мобильному телефону, а когда сотрудники полиции призвали его к порядку, он проигнорировал их и потому был задержан.

По словам адвоката, это  шаблонное  обвинение, которое полиция предъявляет оппозиционным активистам для привлечения их к административной ответственности.

На самом деле, Низамова забрали из дома естественно он  не мог находясь у себя на квартире не подчиниться полиции.

Сам молодой человек на суде заявил, что его преследуют за публикации  в Facebook.

Так, по словам Низамова, в полиции ему предъявили претензии по поводу записей в Facebook, и в частности репосты статусов лидера ПНФА Али Керимли, критику обвиняемых по «Нардаранскому делу» и другие публикации.

Мустафаев сообщил, что защита будет готовить жалобу в Страсбургский суд.—06B--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com