На судебном процессе «Нардаран-2»2017 Январь 13 ( Пятница ) 16:56:06
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по «Нардаранскому делу-2», фигурантами которого являются заместитель председателя движения «Мусульманское единство» Эльчин Гасымов и еще 11 активистов этой организации. Это вторая группа лиц , арестованных по обвинению в антиправительственной деятельности в поселке Нардаран.
Гасымов был арестован 5 ноября 2015 г. в административном порядке. После спецоперации в поселке Нардаран 26 ноября 2015 г.ему были предъявлены обвинения в терроризме, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном хранении оружия, разжигании межнациональной розни, антигосударственных призывах, оказании сопротивления полиции с применением насилии и др.
Те же обвинения предъявлены и другим подсудимым, которые были арестованы в конце ноября-декабря 2015 г. Сегодня на процессе был объявлен обвинительный акт.
Подсудимые заявили, что не признают себя виновными.
В начале заседания председательствующий судья Майыл Байрамов зачитал заявление обвиняемого об отводе судье. Однако отвод не был удовлетворен. Следующее заседание назначено на 19 января.—36C06--