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Общество 2017
Законодательство по грантам надо упростить – Р. Сафаралиева

Законодательство по грантам надо упростить – Р. Сафаралиева

2017 Январь 13 ( Пятница )  15:44:41
English Azərbaycan

Несмотря на то, что решение Кабинета министров об изменениях в правила регистрации грантовых соглашений является положительным шагом, для повышения устойчивости институтов гражданского общества необходимо усовершенствовать законодательство.

Как передает Turan, об этом заявила исполнительный директор Общественного объединения борьбы с коррупцией «Transparency Azerbaijan» Рена Сафаралиева.

В числе положительных изменений она отметила уменьшение количества документов для регистрации гранта, устранение бюрократических требований для иностранных доноров, таких как выписка из государственного реестра и копия устава.

Помимо этого продлен срок подачи документов в Минюст с 15 до 30 дней с момента начала гранта.   

Необходимо упрощение условий получения иностранными донорами права выдавать гранты, и особенно упростить процедуру принятия решения о целесообразности гранта, создание условий для электронной реализации грантовых соглашений, сказала она.  –71D-

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