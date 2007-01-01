



Нацсовет: За похищение М.Гусейнова ответственен Ильхам Алиев

2017 Январь 13 ( Пятница ) 13:52:55

Национальный совет демократических сил (НСДС) решительно осуждает бесчеловечное обращение полиции с блогером Мехманом Гусейновым и не сомневается, что за этим стоит политическое руководство страны. Об этом говорится в заявлении НСДС.

Авторы заявления указывают, что Гусейнов в последнее время публиковал разоблачительные видеоматериалы о дорогой недвижимости чиновников-олигархов, которую они приобрели за счет присвоения богатств страны. Эти разоблачения показали насколько погрязли в коррупции политическое руководство Азербайджана, чиновничий и депутатский корпус.

НСДС заявляет, что независимо от того, кто был заказчиком беспредела в отношении Гусейнова, ответственность за это несет глава государства Ильхам Алиев.

Именно в результате созданной им атмосферы безнаказанности, переноса криминальных порядков в систему госуправления, граждане страны, в том числе представители медиа сталкиваются с подобным административным вандализмом.

Если власти хотят доказать обратное, то на уровне Алиева должно быть выражено отношение к данному вопросу и причастные к преступлению против блогера лица должны быть наказаны.

НСДС расценивает инцидент с Гусейновым, как еще одно проявление враждебного отношения власти к свободе слова, и гражданскому обществу.

Напомним, что вечером 9 января Мехман Гусейнов был похищен неизвестными в центре Баку. Спустя сутки его адвокату заявили, что он задержан полицией и предстанет перед судом. Гусейнов был признан виновным в неподчинении полиции и оштрафован на 200 манат.

После суда стало известно, что в полиции Гусейнова подвергли бесчеловечным пыткам и оскорбляли. -03D06-