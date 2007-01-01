

На Каспии горит паромное судно 2017 Январь 12 ( Четверг ) 16:37:04

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На Каспийском море, близ острова Хара Зира горит паромное судно «Академик Зарифа Алиева». Согласно сообщению, опубликованному на сайте МЧС 12 января в 15.30, по поступившей информации пожар начался в машинном отделении судна. На место происшествия привлечены пожарное судно «Вихрь-7» и 1 вертолет авиаотряда, информированы соответствующие госструктуры. Будет предоставлена дополнительная информация, сообщает МЧС. Судно принадлежит ЗАО «Каспийское морское пароходство». –06D--