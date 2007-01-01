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Общество 2017
На Каспии горит паромное судно

На Каспии горит паромное судно

2017 Январь 12 ( Четверг )  16:37:04
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На Каспийском море, близ острова Хара Зира горит  паромное судно «Академик Зарифа Алиева». Согласно сообщению,  опубликованному на сайте МЧС 12 января в 15.30,  по поступившей информации пожар начался в машинном отделении судна.

На место происшествия привлечены пожарное судно «Вихрь-7» и 1 вертолет авиаотряда, информированы соответствующие госструктуры.

Будет предоставлена дополнительная информация, сообщает МЧС.

Судно принадлежит ЗАО «Каспийское морское пароходство». –06D--

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