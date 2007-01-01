



Строители жалуются на не оплату их труда

2017 Январь 12 ( Четверг ) 16:11:37

В агентство Turan с жалобой обратились 13 рабочих, занятые на строительстве шестиэтажного жилого здания на Шиховском побережье.

Как рассказал бригадир работников Аллахверди Джафарова, его сотрудники выполнили строительно-ремонтные работы на фасаде и крыше здания.

«Мы работали с октября прошлого года. Всего мы выполнили работы на 7 тысяч манатов, но ничего не получили. В середине декабря руководитель компании, являющейся заказчиком работ ООО «TUNAY Z.A.» Заур Мирзоев дал расписку, что выплатит нам обещанные качестве аванса первые три тысячи манатов 19 декабря. Но прошел уже месяц, но денег нам не дали, хотя мы всю работу уже выполнили. Рабочие оказались в тяжелом материальном положении из-за не выполнения компанией своих обязательств », - сказал Джафаров.

По его словам, с начала выполнения заказа рабочим денег не было выдано.

В свою очередь гендиректор «TUNAY Z.A.» Заур Мирзоев сказал Turan, что его компания является субподрядчиком в реализации проекта.

«До сих пор мы выплатили Аллахверди Джафарову 900 манатов. Остальную сумму не заплатили потому, что подрядчик не принимает выполненные ими работы в виду плохого качества и не перечисляет деньги. Из-за них мы сами оказались в плохом положении», - сказал Мирзоев.

Он также добавил, что бригада Джафарова выполнила всего работ на 2416 манатов. –06d--