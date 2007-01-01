



Правозащитники призвали освободить группу Саида Дадашбейли

2017 Январь 12 ( Четверг ) 15:00:44

Группа правозащитников, объединенных в Рабочей группе по составлению единого списка политзаключенных выступила с заявлением в связи с исполнением 13 января 10-ой годовщины со времени ареста осужденных лиц по так называемому делу «Группы Саида Дадашбейли».

Помимо Саида Дадашбейли, по этому делу были привлечены также Фарид Агаев, Джейхун Алиев, Рашад Алиев, Бейбала Гулиев, Микаил Идрисов, Джахангир Керимов, Расим Керимов, Самир Годжаев, Бейбала Гулиев и Эмиль Мехбалыев, отмечается в заявлении, поступившем в Turan от сокоординатора рабочей группы, правозащитника Расула Джафарова.

Эти лица были арестованы в январе 2007 года и по обвинению в госперевороте, терроризме, незаконном хранении оружия и наркотиков осуждены на различные сроки лишения свободы от 12 до 14 лет.

Однако, в ходе расследований, проведенных рабочей группой и международными организациями, было выявлено, что указанные люди стали жертвами сфабрикованного уголовного дела, которое вели сотрудники бывшего Министерства национальной безопасности.

Предварительное и судебное следствие проводилось с грубыми процессуальными нарушениями, во время содержания в МНБ, обвиняемые подвергались пыткам, а их близкие - угрозам.

Один из обвиняемых – Эмин Мамедов в ходе следствия умер при странных обстоятельствах. Вышеуказанное и не проведение объективного, всестороннего расследования жалоб обвиняемых усиливает убежденность в политических мотивах этого уголовного дела.

Судебные процессы, над бывшими сотрудниками МНБ, арестованными в 2015 г., показывают, что в этом ведомстве была широко распространена практика преследования граждан по сфабрикованным обвинениям или угроз возбуждения таких дел.

Исключением не стало и дело против «Группы Саида Дадашбейли».

За прошедшие 10 лет у содержащихся в колониях строго режима Саида Дадашбейли, и других осужденных возникли серьезные проблему со здоровьем.

Некоторые из них потеряли родителей, в том числе у Саида Дадашбейли скончалась мать, так, и не дождавшаяся восстановления справедливости в отношении сына.

Рабочая группа призывает власти Азербайджана, используя все возможные правовые механизмы освободить всех осужденных по этому делу лиц.—06D--