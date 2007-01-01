

Прокурор просит осудить бывшего командующего ВМФ на 13 лет 2017 Январь 12 ( Четверг ) 14:01:56

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В Военном суде продолжается суд над бывшим командующим Военно-морским флотом страны вице-адмиралом Шахином Султановым. Сегодня на процессе выступил гособвинитель, который попросил осудить Султанова на 13 лет лишения свободы. Процесс продолжится 13 января. Напомним, что бывший командующий обвиняется в служебном подлоге, присвоении и хищении. Несмотря на столько серьезные обвинения, мера пресечения в отношении в отношении Султанова – домашний арест. Он был задержан 24 апреля 2014 года. -16B-