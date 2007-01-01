Прокурор просит осудить бывшего командующего ВМФ на 13 лет

Прокурор просит осудить бывшего командующего ВМФ на 13 лет2017 Январь 12 ( Четверг ) 14:01:56
В Военном суде продолжается суд над бывшим командующим Военно-морским флотом страны вице-адмиралом Шахином Султановым.
Сегодня на процессе выступил гособвинитель, который попросил осудить Султанова на 13 лет лишения свободы. Процесс продолжится 13 января.
Напомним, что бывший командующий обвиняется в служебном подлоге, присвоении и хищении.
Несмотря на столько серьезные обвинения, мера пресечения в отношении в отношении Султанова – домашний арест. Он был задержан 24 апреля 2014 года. -16B-