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Общество 2017
Прокурор просит осудить бывшего командующего ВМФ на 13 лет

Прокурор просит осудить бывшего командующего ВМФ на 13 лет

2017 Январь 12 ( Четверг )  14:01:56
English Azərbaycan

  В Военном суде продолжается суд над бывшим командующим Военно-морским флотом страны вице-адмиралом Шахином Султановым.

Сегодня на процессе выступил гособвинитель, который попросил осудить Султанова на 13 лет лишения свободы. Процесс продолжится 13 января.

Напомним, что бывший командующий обвиняется в служебном подлоге, присвоении и хищении.

Несмотря на столько серьезные обвинения, мера пресечения в отношении в отношении Султанова – домашний арест. Он был задержан 24 апреля 2014 года. -16B-

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