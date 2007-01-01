AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Адвокаты просят суд оправдать активиста NIDA

Адвокаты просят суд оправдать активиста NIDA

2017 Январь 11 ( Среда )  17:41:43
English Azərbaycan

Сегодня в Бакинском суде  по тяжким преступлениям  на процессе по делу активиста движения NİDA Эльгиза Гахрамана, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, состоялось  заключительные выступления адвокатов – Фариза Намазлы и Неймата Керимли.

Они попросили оправдать активиста, которого прокурор предложил  осудить на 6 лет. Как сказал Turan адвокат Фариз Намазлы,  суд не доказал вину Гахрамана, а признательные показания были выбиты путем пыток.

Намазлы обратил внимание, что досмотр одежды подозреваемого в незаконном обороте наркотиков по решению Пленума Верховного суда проводится только после признания за ним этого статуса. Гахрамана же обыскали до признания подозреваемым.

Кроме того, следствие допрашивало Гахрамана о его связях с Фетулл Гюленом, однако обвинения по данному вопросе ему не предъявили.

«Мы не смогли получить ответа на вопрос, почему Гахрамана допрашивали о связях с  Гюленом?», - сказал  адвокат.

Сам активист сказал, что не готов к выступлению, потому что сегодня в СИЗО у него отняли письменные заметки. Суд назначил его выступление на 16 января.

По мнению единомышленников Гахрамана, истинной  причиной его ареста  стал иронический пост в Фейсбуке, где он сыронизировал по поводу сравнений  сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом. –06B-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com