



Адвокаты просят суд оправдать активиста NIDA

2017 Январь 11 ( Среда ) 17:41:43

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу активиста движения NİDA Эльгиза Гахрамана, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, состоялось заключительные выступления адвокатов – Фариза Намазлы и Неймата Керимли.

Они попросили оправдать активиста, которого прокурор предложил осудить на 6 лет. Как сказал Turan адвокат Фариз Намазлы, суд не доказал вину Гахрамана, а признательные показания были выбиты путем пыток.

Намазлы обратил внимание, что досмотр одежды подозреваемого в незаконном обороте наркотиков по решению Пленума Верховного суда проводится только после признания за ним этого статуса. Гахрамана же обыскали до признания подозреваемым.

Кроме того, следствие допрашивало Гахрамана о его связях с Фетулл Гюленом, однако обвинения по данному вопросе ему не предъявили.

«Мы не смогли получить ответа на вопрос, почему Гахрамана допрашивали о связях с Гюленом?», - сказал адвокат.

Сам активист сказал, что не готов к выступлению, потому что сегодня в СИЗО у него отняли письменные заметки. Суд назначил его выступление на 16 января.

По мнению единомышленников Гахрамана, истинной причиной его ареста стал иронический пост в Фейсбуке, где он сыронизировал по поводу сравнений сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом. –06B-