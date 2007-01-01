AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Причастные к похищению Мехмана Гусейнова должны быть наказаны – ИСБР

Причастные к похищению Мехмана Гусейнова должны быть наказаны – ИСБР

2017 Январь 11 ( Среда )  15:20:07
English Azərbaycan

Похищение и жестокое обращение с блогером Мехманом  Гусейновым  -  еще одно доказательство нулевой терпимости правительства Азербайджана к свободе выражения. Об этом говорится в заявлении Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР), председателем правления которого М.Гусейнов избран в декабре 2016 года.

«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении Мехмана», -  сказал генеральный директор ИСБР Эмин Гусейнов. Нет сомнений, что этот акт был заказан высшими должностными лицами  Азербайджана, добавил он.

Азербайджанский журналист и правозащитник Мехман Гусейнов был схвачен и насильно посажен в автомобиль в центре Баку в 7.54 часов вечера по местному времени в понедельник.

Полиция содержала Гусейнова под арестом 19 часов без доступа к адвокату или семье. Все это время он подвергался пыткам и бесчеловечному обращению.

В Насиминской полиции он потерял сознание и упал. Врачи скорой помощи сделали ему два укола, затем полицейские воспользовались его состоянием и заставил подписать какие-то бумаги.

По словам адвоката Эльчина Садыгова,  на теле  Мехмана Гусейнова есть следы травм.

ИСБР опасается, что жестокое избиение может привести к серьезным последствиям для здоровья журналиста и требует позволить Мехману покинуть страну для лечения за границей.

На прошлой неделе, Мехман Гусейнов был среди активистов гражданского общества, которые призвали ПАСЕ лишить права голоса азербайджанскую делегацию из-за коррупции и подкупа европейских депутатов,

"Нет сомнений, что деятельность Мехмана  побудила Ильхама Алиева заказать его", - сказано в заявлении.  –06D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com