



Причастные к похищению Мехмана Гусейнова должны быть наказаны – ИСБР

2017 Январь 11 ( Среда ) 15:20:07

Похищение и жестокое обращение с блогером Мехманом Гусейновым - еще одно доказательство нулевой терпимости правительства Азербайджана к свободе выражения. Об этом говорится в заявлении Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР), председателем правления которого М.Гусейнов избран в декабре 2016 года.

«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении Мехмана», - сказал генеральный директор ИСБР Эмин Гусейнов. Нет сомнений, что этот акт был заказан высшими должностными лицами Азербайджана, добавил он.

Азербайджанский журналист и правозащитник Мехман Гусейнов был схвачен и насильно посажен в автомобиль в центре Баку в 7.54 часов вечера по местному времени в понедельник.

Полиция содержала Гусейнова под арестом 19 часов без доступа к адвокату или семье. Все это время он подвергался пыткам и бесчеловечному обращению.

В Насиминской полиции он потерял сознание и упал. Врачи скорой помощи сделали ему два укола, затем полицейские воспользовались его состоянием и заставил подписать какие-то бумаги.

По словам адвоката Эльчина Садыгова, на теле Мехмана Гусейнова есть следы травм.

ИСБР опасается, что жестокое избиение может привести к серьезным последствиям для здоровья журналиста и требует позволить Мехману покинуть страну для лечения за границей.

На прошлой неделе, Мехман Гусейнов был среди активистов гражданского общества, которые призвали ПАСЕ лишить права голоса азербайджанскую делегацию из-за коррупции и подкупа европейских депутатов,

"Нет сомнений, что деятельность Мехмана побудила Ильхама Алиева заказать его", - сказано в заявлении. –06D-