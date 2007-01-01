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Общество 2017
Адвокаты призвали освободить подсудимых по «Нардаранскому делу»

Адвокаты призвали освободить подсудимых по «Нардаранскому делу»

2017 Январь 11 ( Среда )  14:03:11
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На процессе по «Нардаранскому делу» сегодня продолжились заключительные выступления адвокатов.

Перед началом заседания главный  фигурант - Тале Багирзаде обратил внимание на объявление Ильхамом Алиевым 2017 г. «Годом Исламской солидарности».

Он напомнил, что в 2009 Баку объявлен «Столицей исламского мира»,  тогда в городе были разрушены две мечети, поэтому  в 2017 г. следует ожидать усиления репрессий против верующих.

«Но в один день азербайджанский народ сам выберет себе достойную власть», -  сказал Багирзаде.

Далее он напомнил слова Алиева , что постнефтяная эра началась на 15 лет раньше, чем он ожидал.  «Значит Ильхам Алиев хочет править до 2040 года», - сказал он.

После начала заседания слово было предоставлено адвокату Фахраддину Мехтиеву, который заявил, что обстоятельства уголовного дела вымышлены. Его подзащитный Фуад Гахраманлы  вообще не имеет никакого отношения к Нардаранским событиям и был арестован за свои высказывания в Интернете.

Он также отметил, что другого его подзащитного Аббаса Гулиева в ГУБОП пытали и чуть не довели до суицида.  «Нельзя человека преследовать по 20 статьям, если он только бросал камни в полицию», - сказал Мехтиев.

Адвокат Фариз Намазлы, защищающий права Багирзаде и Аббаса Гусейнова сказал, что несмотря на ходатайства защиты, в суд так и не был вызван сотрудник Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Керим Алимарданов, который пытал верующих.

Адвокат сказал, что  наступит день, когда этот суд и работников ГУБОП, пытавших обвиняемых, будут судить как банду Гаджи Мамедова. Однако судья Аловсат Аббасов перебил адвоката, потребовав говорить по существу.

Адвокат Джавад Джавадов отметил, что Багирзаде уже судили за наркотики и за незаконное хранение оружия,  потому для очередного ареста сфабриковали нынешнее  дело.  Это значит, что   приговор по этом делу будет политическим.

Процесс продолжается.—06D-

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