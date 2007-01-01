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Общество 2017
Третий взрыв на газопроводе в Сангачале за последние 2 недели

Третий взрыв на газопроводе в Сангачале за последние 2 недели

2017 Январь 10 ( Вторник )  22:41:10
Azərbaycan

Вечером во вторник вновь произошел на газопроводе в Сангачале. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. По ее данным, взрыв произошел в 20.40. После взрыва начался пожар.

Гахраманлы полагает, что причиной взрыва стало плохое качество ремонтных работ.

Ранее, в Сангачале 27 декабря прошлого года и 2 января происходили взрывы газопровода, причем на одном и том же месте.

Нынешний взрыв произошел чуть дальше от предыдущего места, сообщила Гахраманлы.

Госнефтекомпания и другие госорганы пока не прокомментировали взрыв. —06В--

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