



Азербайджан проведет Олимпийский фестиваль молодежи Европы

2017 Январь 10 ( Вторник ) 15:22:45

Олимпийский фестиваль молодежи Европы в 2019 году пройдет в Азербайджане, сообщил на пресс-конференции в Баку исполнительный президент Европейского Олимпийского комитета (ЕОК) Янес Косиянчич.

Как передает Turan, он отметил, что первые европейские игры были организованы в Баку на высоком уровне.

«Поэтому мы решили провести в 2019 году Олимпийский фестиваль молодежи Европы в Азербайджане», - сказал он.

В фестивале ожидается участие 50 европейских и 50 мировых Олимпийских комитетов. В целом, количество участников составит 4 тыс. человек от 16 до 18 лет.

Косиянчич отметил, что в этом году исполняется 25 лет Олимпийским фестивалям молодежи, и пройдет это мероприятие в Венгрии. –71В-