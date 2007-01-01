



Активист ПНФА арестован на 10 суток (обновлено)

2017 Январь 10 ( Вторник ) 12:53:37

Решением Сураханского районного суда во вторник, активист Партии Народного фронта Ниджат Низамов арестован на 10 суток. Он обвинен в неподчинении законным требованиям полиции, об этом агентству Turan сообщили в руководстве ПНФА. -16В-

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2017 Январь 10 (Вторник) 11:12:03

Активист партии Народного фронта Ниджат Низамов 9 января в 16.00 был увезен из своего дома в 30-е отделение Сураханской полиции. Утром 10 января он не был отпущен, сказала Turan зампред ПНФА Гозал Байрамлы.

Пришедшим к отделению полиции активистам ПНФА не предоставляют информацию о причинах задержания.

Как полагает Байрамлы, скорее всего сегодня Низамов предстанет перед судом.

«Обычно в таких случаях наших активистов представляют к суду для административного ареста», - сказала Байрамлы. Получить комментарии в отделении полиции не удалось.

По последней информации, утром 10 января активиста везут в Сураханский суд, где он будет арестован в административном порядке.

Как считают коллеги активиста, причина преследования Ниджада – его публикации в Фейсбук о судебном процессе по Нардаранскому делу, где он критиковал действия властей.—06D-