



Мехман Гусейнов может быть арестован на 30 суток (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 10 ( Вторник ) 13:02:50

Блогер Мехман Гусейнов обвинен в невыполнении законных требований полиции, сообщил Turan его адвокат Эльчин Садыхов.

По его словам, рассмотрение дела назначено на 15 часов 10 января под председательством судьи Бабека Панахова.

В полицейском протоколе сказано, что некий гражданин пожаловался полиции, что Мехман толкнул его в плечо, а затем оскорбил. Прибывшим на место полицейским, Мехман также нагрубил и отказался подчиниться, поэтому против него выдвинуто обвинение по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, что предполагает до 30 суток ареста.

По словам адвоката, ему не дают возможности встречи с Мехманом, без объяснения причин. -16В-

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2017 Январь 10 (Вторник) 11:48:00

В 11 часов утра задержанный накануне вечером блогер Мехман Гусейнов был доставлен из 22-го отделения полиции Насиминского района в районный суд.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал его адвокат Эльчин Садыхов.

В чем обвинен Мехман адвокат пока не знает. -16D-

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2017 Январь 10 (Вторник) 11:00:52

Вечером 9 января в самом центре столицы лицами в гражданской одежде был похищен известный блогер Мехман Гусейнов.

Инцидент произошел около 20 часов недалеко от улицы Низами (Торговая), когда Мехман вышел из кафе и направлялся на встречу с друзьями. В этот момент к нему подбежали несколько человек, двое закрыли ему рот, а остальные скрутили Мехмана и затолкали в машину.

Не дождавшиеся его коллеги стали звонить на мобильный Мехмана, который был отключен.

МВД не комментирует похищение человека в центре столицы, делая вид, что ничего не произошло.

Адвокат блогера Эльчин Садыхов заявил Turan, что поиски Мехмана пока результата не дали. Адвокат в первую очередь посетил Управление по борьбе с оргпреступностью МВД, где ему не дали ответа на вопрос : у них ли Мехман Гусейнов.

В главном управлении полиции столицы адвокату заявили, что Мехмана у них нет.

Адвокат продолжает поиски.

Итак очередное, демонстративное похищение журналиста в центре Баку – это откровенная демонстрация насилия и подавления свободы слова в стране.

В последние месяцы Мехман Гусейнов подготовил серию видеорепортажей о коррупции в высших эшелонах власти – министров, депутатов и олигархов.

Он снимал особняки и виллы госчиновников, построенные на ворованные деньги и интервью с рабочими, которым владельцы этих вилл отказываются платить зарплату.

Эти репортажи были очень популярны в соцсетях и имели большой резонанс, вызывая раздражение властей.

Три недели назад группа лиц в гражданскому уже пыталась похитить Мехмана на улице, но это им не удалось. Мехман выступил с заявлением, где возложил вину на нападение на себя на власти страны.-02В-