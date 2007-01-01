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Общество 2017
Пропаганда терроризма руководством ANS приобщена к уголовному делу – прокуратура

Пропаганда терроризма руководством ANS приобщена к уголовному делу – прокуратура

2017 Январь 09 ( Понедельник )  16:46:53
Azərbaycan

Сообщения  некоторых СМИ о начале уголовного дела против руководства лишенного лицензии телеканала ANS не соответствуют действительности. Об этом заявил сегодня глава пресс-службы генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

Вместе с тем, он признал, что  материалы, собранные в генпрокуратуре о призывах должностных лиц ANS, направленных на пропаганду терроризма, приобщены к уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении по тяжким преступлениям.

Согласно Султанову, сторонники движения «Хизмет» в образовательных учреждениях и других структурах Азербайджана длительное время под предлогом исполнения религиозных обрядов совершали действия, направленные на посягательство на права человека, разжигание социальной и религиозной вражды и ненависти.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по этому делу продолжаются.

На сегодняшний день, широкой общественности известны только двое людей, арестованных по этому делу – активист партии Народного фронта Фуад Ахмедли и помощник главы этой организации, финансовый директор газеты «Азадлыг» Фаиг Амиров. -03D-

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