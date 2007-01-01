

На процессе по «Нардаранскому делу» начались выступления адвокатов 2017 Январь 09 ( Понедельник ) 14:19:18

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Сегодня на судебном процессе по «Нардаранскому делу» начались заключительные выступления адвокатов. Защитники считают уголовное дело необоснованным и просят суд оправдать обвиняемых. Выступления адвокатов продолжаются. Ранее гособвинитель призвал осудить лидера Движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде к пожизненному заключению. Остальным 17 подсудимым прокурор потребовал от 10 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые были задержаны в ходе спецоперации 26 ноября 2015 г в Нардаране. Им были предъявлены обвинения в попытке насильственной смены конституционного строя, терроризме, убийстве, незаконном хранении оружия и др. Гахраманлы обвинялся в антигосударственных призывах, разжигании межнациональной розни, призывах к массовым беспорядкам. Правозащитники признали всех обвиняемых политзаключенными.—06D--